شنايدر إلكتريك تعتمد كجهة عمل مفضلة في 11 سوقًا رئيسيًا في الشرق الأوسط وأفريقيا

وتشير الاعتمادات إلى التجربة المتميزة التي يحظى بها موظفو شنايدر إلكتريك في الشرق الأوسط وأفريقيا، وتستند إلى استطلاعات مستقلة تقيّم ثقة الموظفين وثقافة العمل والتفاعل مع بيئة العمل، ما يبرز استراتيجية الشركة الحريصة على جذب المواهب في المنطقة، والمرتكزة على التمكين وجودة الحياة. وحصلت شنايدر إلكتريك على الاعتمادات في أسواق رئيسية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، تشمل المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، وسلطنة عُمان، ودولة قطر، ومصر، والمملكة المغربية، والجزائر، ونيجيريا، وجنوب أفريقيا، وساحل العاج.