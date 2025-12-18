شنايدر إلكتريك تعتمد كجهة عمل مفضلة في 11 سوقًا رئيسيًا في الشرق الأوسط وأفريقيا

أعلنت "شنايدر إلكتريك"، الشركة الرائدة عالميًا في تكنولوجيا الطاقة، اليوم حصولها على اعتمادات "بيئة عمل مميزة" و"أفضل بيئة عمل" و"أفضل صاحب عمل" في 11 سوقًا رئيسيًا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، من ضمنها المملكة العربية السعودية، بما يؤكد التزام شنايدر إلكتريك بترسيخ ثقافة الثقة في بيئة العمل لتعزيز الأداء والابتكار والاحتفاظ بالموظفين في مختلف مراحل النمو.
وتشير الاعتمادات إلى التجربة المتميزة التي يحظى بها موظفو شنايدر إلكتريك في الشرق الأوسط وأفريقيا، وتستند إلى استطلاعات مستقلة تقيّم ثقة الموظفين وثقافة العمل والتفاعل مع بيئة العمل، ما يبرز استراتيجية الشركة الحريصة على جذب المواهب في المنطقة، والمرتكزة على التمكين وجودة الحياة. وحصلت شنايدر إلكتريك على الاعتمادات في أسواق رئيسية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، تشمل المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، وسلطنة عُمان، ودولة قطر، ومصر، والمملكة المغربية، والجزائر، ونيجيريا، وجنوب أفريقيا، وساحل العاج.
وتعليقًا على تكريم الشركة كجهة عمل مفضلة، قالت نسليهان أوغان، نائب الرئيس للموارد البشرية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى شنايدر إلكتريك: "في منطقة متنوعة وحيوية مثل الشرق الأوسط وأفريقيا، ليست ثقافتنا المؤسسية مجرد ميزة؛ بل بنيتنا التحتية الأساسية والقوة التي تحركنا. وهذا التقييم الإيجابي من جانب موظفينا يؤكد أننا ننجح في توفير بيئة عالية الثقة تشمل الجميع وتوفر المرونة لمواجهة مختلف التحديات، بدءًا من ضمان توافر الطاقة والرقمنة وما بعدها. وتقود كوادرنا العاملة حاليًا انتقال الطاقة والتحول الرقمي في أسواقها المحلية. ويُظهر هذا التكريم أننا على المسار الصحيح في استقطاب وتطوير المواهب المتقدمة والاحتفاظ بها، والتي تعد ضرورية لمستقبل مستدام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا".
يُذكر أن شنايدر إلكتريك وظفت خلال عام 2025 نحو 900 فرد جديد، واستقبلت أكثر من 120 خريجًا في برامج الخريجين على مستوى المنطقة عبر 26 دولة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ويتماشى ذلك مع تعهدها في وقت سابق من العام الراهن بتخصيص 100 مليون درهم، خلال خمس سنوات، لتمكين جيل جديد من المواهب القادرة على المساهمة في قيادة اقتصاد رقمي ومستدام في منطقة الشرق الأوسط.
كما استقبلت شنايدر إلكتريك بنجاح 350 موظفًا في 11 برنامجًا تدريبيًا متخصصًا في الشرق الأوسط وأفريقيا، بما يشمل برنامجها الرائد لبناء الجيل التالي من قادة المستقبل، وبرنامج خريجي الشرق الأوسط وأفريقيا الحائز على جوائز. وتكتسب تلك الإنجازات أهمية خاصة، إذ تتزامن مع التسارع الحثيث في جهود تنويع الاقتصاد والاستدامة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بالتوازي مع تكثيف تمكين المواهب الرقمية، التي تجعل القدرة على استقطاب الخبرات الرفيعة والاحتفاظ بها عنصرًا تنافسيًا أساسيًا.
وتؤكد الاعتمادات على نجاح ما تقدمه شنايدر إلكتريك للموظفين عالميًا، عبر أهداف ملموسة تعزز التمكين المهني. وتضم أهم العناصر التي ساهمت في تصدّر الشركة في مختلف أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا:
* التمكين والاستقلالية: يشعر موظفو شنايدر إلكتريك بالاحترام والثقة لإدارة عملهم وتحقيق الأهداف، مستفيدين من نماذج عمل حديثة ومرنة وهجينة.
* العمل الهادف: رابط قوي بين رسالة شنايدر إلكتريك التي تركز على الاستدامة والعمل اليومي لموظفيها، خصوصًا التزام الشركة بالجيل الرابع من الكهرباء 4.0، الذي يحقق التكامل بين التحول الكهربي والرقمنة.
* بيئة شاملة للجميع: بيئة عمل شنايدر إلكتريك المنصفة التي تُثمّن التنوع والتعاون.
ويُشكّل تكريم "بيئة عمل مميزة" جزءًا لا يتجزأ من الاستراتيجية الإقليمية بعيدة المدى لشنايدر إلكتريك، التي تركز على تعزيز برنامج المحتوى الوطني وتقوية القدرات المحلية. كما تعزز الشركة مكانتها بتوفير بيئة عمل نموذجية، تتيح لها استقطاب المواهب الوطنية ودعم استراتيجيات التوطين في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية.
وتشمل المبادرات الأخيرة التي ساهمت في حصول الشركة على الاعتمادات:
* البرنامج العالمي لأثر المباني "إمباكت": الاستثمار في مساحات عمل مستدامة محورها الإنسان، مثل مقر شنايدر إلكتريك الجديد في دبي، "ذا نست"، الذي يستخدم حلول إدارة المباني المتكاملة والذكاء الاصطناعي والوكيل للارتقاء براحة الموظفين وتحقيق الاستدامة.
* سياسات العمل المرنة: تطبيق سياسات العمل الهجين التي تعترف بضرورة التكامل بين العمل والحياة وتعزز الثقة، وتبتعد عن هياكل المكاتب التقليدية لاستيعاب الاحتياجات الخاصة للقوى العاملة المتنوعة.
* التعلم والتطوير: برامج مدروسة تركز على تقديم مهارات الاستدامة والمعرفة الرقمية لضمان مرونة القوى العاملة وجاهزيتها للمتطلبات المتغيرة للجيل التالي من الثورة الصناعية الرابعة واقتصاد الذكاء الاصطناعي.
ويستخدم مؤشر "بيئة عمل مميزة" استبيان "مؤشر الثقة™️"، الذي يقيس معايير المصداقية والاحترام والإنصاف والاعتزاز والزمالة. وترتبط الثقة المرتفعة بنسبة احتفاظ أعلى لا تقل عن 38%، وتقديم خدمة عملاء أفضل بنسبة 87%. بينما يركز مؤشر "أفضل بيئة عمل" على العمل الهادف والشمول وجودة الحياة، كعوامل تحسّن التفاعل بصورة ملحوظة وتعزز بقاء الموظفين في المؤسسات والشركات التي يعملون فيها. والجدير بالذكر أن Top Employer Institute جهة مانحة للشهادات العالمية المعتمدة والجوائز لأصحاب العمل من المؤسسات الكبرى وفقًا لعدد من المعايير المهمة والأساسية، منها معايير ثقافة وبيئة العمل، واستراتيجية إدارة المواهب والكفاءات البشرية، وإدارة الأداء، وتنمية المهارات القيادية، والتعويضات والمزايا المقدمة للموظفين.