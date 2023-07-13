طريقة تثبيت الإصدار التجريبي من iOS 17 وiPad OS 17.. تعرف عليها بالخطوات

وبعد الانتهاء يتم اتباع الخطوات التالية: توجه إلى beta.apple.com وقم بتسجيل الدخول باستخدام معرف Apple الخاص بك، افتح تطبيق الإعدادات على جهاز iPhone أو iPad، تأكد من أن الأجهزة تعمل بنظام 16.4 أو إصدار أحدث، اضغط على عام ثم اضغط على تحديث البرنامج، حدد زر Beta Updates الجديد "قد تضطر إلى الانتظار لبعض الوقت قبل أن يتوفر الخيار"، حدد الإصدار iOS 17 Public Beta أو iPad 17 Public BetaK انتظر مرة أخرى حتى تظهر iOS 17 Public Beta أو iPad OS 17 Public Beta، ثم اضغط على زر التنزيل والتثبيت، انتظر حتى تكتمل عملية التنزيل وأعد تشغيل الجهاز لإكمال التثبيت.