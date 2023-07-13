طريقة تثبيت الإصدار التجريبي من iOS 17 وiPad OS 17.. تعرف عليها بالخطوات

أتاحت شركة أبل النسخة الأحدث من إصدارات أنظمتهاiOS 17 وiPadOS 17، لمختبري النسخة التجريبية لعامة الناس لأول مرة، وذلك عقب مضيّ قرابة شهرين من إتاحته للمطورين، حيث يمتلك المطورون حالياً ثلاثة إصدارات تجريبية حتى الآن، ويقدم الإصدار التجريبي العام الأول نفس محتوى الإصدار التجريبي الثالث للمطور.
ومن المتوقع أن تقوم أبل بطرحه رسمياً لكافة المستخدمين في مؤتمرها السنوي المعتاد في شهر سبتمبر، الذي اعتادت فيه إطلاق أحدث إصداراتها من هواتف أيفون.
ومن خلال تثبيت الإصدار التجريبي من أنظمة التشغيل على جهاز iPhone وiPad، يمكن تجربة ميزات iOS 17 وiPadOS 17 الجديدة قبل موعد طرحه رسمياً للتمتع بالمميزات العديدة فيه مثل تطبيق Journal الجديد والتغييرات الجديدة على الهاتف والرسائل وخاصية Facetime التي تتيح البريد الصوتي، ومميزات AirDrop الجديدة، ومميزات تخصيص قفل الشاشة الجديد على iPadOS وتحديث الميزات الصحية والمزيد.
ولتثبيت الإصدار التجريبي يجب مراعاة عدد من النقاط؛ أولاها فهم أن إصدارات بيتا هي إصدارات مخصصة لأغراض الاختبار، وأنه يُنصح دائماً بعدم تثبيتها على جهازك الأساسي، وعلى الرغم من الطبيعة المستقرة نسبياً للنسخة التجريبية العامة مقارنةً بالنسخة التجريبية للمطور، حيث إنه من المفترض أن تكون الأخطاء والمشكلات موجودة في هذه الإصدارات قليلة.
قبل البداية، يجب أخذ نسخة احتياطية كاملة من جهاز iPhone أو iPad بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو والملاحظات وسجلات المكالمات وما إلى ذلك بطريقة آمنة، من أجل المحافظة على جميع بياناتك في حالة حدوث خطأ ما أو إذا كنت تريد الرجوع إلى الإصدار المستقر من نظام التشغيل iOS 16 مرة أخرى.
وبعد الانتهاء يتم اتباع الخطوات التالية: توجه إلى beta.apple.com وقم بتسجيل الدخول باستخدام معرف Apple الخاص بك، افتح تطبيق الإعدادات على جهاز iPhone أو iPad، تأكد من أن الأجهزة تعمل بنظام 16.4 أو إصدار أحدث، اضغط على عام ثم اضغط على تحديث البرنامج، حدد زر Beta Updates الجديد "قد تضطر إلى الانتظار لبعض الوقت قبل أن يتوفر الخيار"، حدد الإصدار iOS 17 Public Beta أو iPad 17 Public BetaK انتظر مرة أخرى حتى تظهر iOS 17 Public Beta أو iPad OS 17 Public Beta، ثم اضغط على زر التنزيل والتثبيت، انتظر حتى تكتمل عملية التنزيل وأعد تشغيل الجهاز لإكمال التثبيت.