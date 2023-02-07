تهديد يتسع ومنافسة تشتغل.. "بايدو" تصارع "ChatGPt" في الذكاء الصناعي!

وأشارت ناطقة باسم "بايدو" لوكالة "فرانس برس" إلى أنّ الشركة "يُفترض أن تُنهي الاختبارات الداخلية" لبرنامجها في مارس، موضحة أنّ الأداة المُسماة "أرني بوت" ستُتاح بعد ذلك "على نطاق واسع" في موعد لم يجر تحديده بعد، وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية".