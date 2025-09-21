"هواوي" تطرح سلسلة "نوفا 14" وسماعات "فري بودس 7 آي" عالمياً

أعلنت شركة "هواوي" الصينية طرحها سلسلة هواتف "نوفا 14" وسماعات "فري بودز 7 آي" اللاسلكية عالمية، بعدما كانت متوفرة بصورة حصرية في الأسواق الصينية لفترة.
وأوضحت "هواوي" أن السماعات ستتوفر بالألوان الأسود والأبيض والوردي في أسواق المملكة المتحدة وسيبلغ سعرها نحو 100 جنيه إسترليني.
وتشمل ميزات السماعات الرئيسية، إلغاء الضوضاء النشط، ومشغل ديناميكي رباعي المغناطيس بقطر 11 مم في كل سماعة، وتقنية الصوت المكاني، علاو على أنها يمكنها مقاومة الماء والأتربة.
أما هواتف "نوفا 14" ستطرح بثلاثة إصدارات رئيسية وهي "نوفا 14" و"نوفا 14 برو" و"نوفا 14 ألترا".
لم تصفح "هواوي" بعد عن سعر ولا تفاصيل الهواتف الثلاثة التي ستطرحها عالميا بعد.
وكانت "هواي" قد طرحت الهواتف الثلاثة في الأسواق الصينية بأسعار تتراوح من 2699 يوان صيني إلى 4199 يوان صيني.