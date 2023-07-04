"ميتا" تستعد لإطلاق تطبيق بديل لـ"تويتر" يوم الخميس المقبل

تستعد شركة "ميتا" الأمريكية المالكة لتطبيقات "فيسبوك وإنستجرام وواتساب" لتطلق تطبيقها المنافس لـ"تويتر" يوم الخميس المقبل.
وأطلقت "ميتا" على تطبيقها الجديد اسم "ثريد"، وأشارت إلى أنه سيكون متاحًا للطلب المسبق للتشغيل على هواتف "آيفون"، ويمكن ربطه بسهولة بتطبيق "إنستجرام".
وتظهر اللقطات المسربة لتطبيق "ثريد"، أن لوحة التحكم الرئيسية الخاصة به شبيهة بـ"تويتر"، وسيتيح نشر "سلاسل الرسائل"، وتصفه "ميتا" بأنه سيكون "تطبيق محادثة يعتمد على النص"؛ بحسب ما نشرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
ويُعد إطلاق تطبيق منافس لتويتر، أحد الخطوات التي تُظهر المنافسة الشرسة بين مالك "ميتا" مارك زوكربيرج، ومالك "تويتر" إيلون ماسك، بعد إعلانهما الشهر الماضي الموافقة على الدخول في قتال جسدي.
ويبدو أن تطبيق "ثريد" سيكون مجانيًّا ولن يكون هناك قيود على عدد المنشورات التي يمكن للمستخدم رؤيتها ليستفيد من قرار ماسك الأخير بتقييد عدد التغريدات التي يمكن لمستخدمي تويتر مشاهدتها.