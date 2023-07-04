"ميتا" تستعد لإطلاق تطبيق بديل لـ"تويتر" يوم الخميس المقبل

ويبدو أن تطبيق "ثريد" سيكون مجانيًّا ولن يكون هناك قيود على عدد المنشورات التي يمكن للمستخدم رؤيتها ليستفيد من قرار ماسك الأخير بتقييد عدد التغريدات التي يمكن لمستخدمي تويتر مشاهدتها.