مصلحة الضرائب الأمريكية تكشف عن ديون "متأخرة" لشركة مايكروسوفت

كشفت مصلحة الضرائب الأمريكية عن لائحة الديون المتأخرة لشركة "مايكروسوفت" التي لم تدفعها للمصلحة حتى الآن.
وأوضحت مايكروسوفت في بيان رسمي أن مصلحة الضرائب، بعثت برسائل رسمية تفيد بأن الشركة عليها ضرائب متأخرة بقيمة تصل إلى 28.9 مليار دولار.
وأفادت كذلك بأن قيمة هذه الضرائب المتأخرة لا تشمل الغرامات والفوائد، بسبب تأخر مايكروسوفت في سداد الضرائب.
وتقدمت مايكروسوفت رسميًّا بملف متكامل عن الضرائب المتأخرة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصة، والذي يُظهر أن هذه الضرائب مستحقة عن الفترة من 2004 إلى 2013.
وقالت مايكروسوفت في ملفها إنها تعمل مع مصلحة الضرائب منذ ما يقرب من عقد من الزمن لمعالجة أسئلة الهيئة حول كيفية توزيع أرباحها بين الدول والولايات القضائية.
وعلى وجه الدقة، تركزت مراجعة مصلحة الضرائب الأمريكية حول ممارسة تُعرف باسم "التسعير التحويلي"، والتي سمحت للشركات قانونًا بتخصيص الأرباح والنفقات بين عملياتها في مناطق مختلفة. وأوضحت مايكروسوفت أن الكثير من الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات تمارس نظام تقاسم التكاليف هذا لتعكس "الطبيعة العالمية لأعمالها"، وفي حالتها، شاركت الشركات التابعة لها في تكاليف تطوير بعض عناوين IP؛ مما يعني أنها يحق لها أيضًا الحصول على الأرباح ذات الصلة.
وأوضحت مايكروسوفت أن القضايا التي أثارتها مصلحة الضرائب الأمريكية لا تتعلق إلا بتلك السنوات المذكورة أعلاه؛ لأنها غيّرت منذ ذلك الحين هيكلها وممارساتها المؤسسية.
ومع ذلك، تعتقد مصلحة الضرائب الأمريكية أن مايكروسوفت مدينة بمبلغ 28.9 مليار دولار من الضرائب المتأخرة، والتي لا توافق شركة التكنولوجيا العملاقة، عليها.
وقالت مايكروسوفت إن قوانين الضرائب الأحدث يمكن أن تقلل الضرائب المتأخرة المستحقة عليها من عملية التدقيق هذه بمقدار 10 مليارات دولار.
واستنادًا إلى خطة العمل التي تمت مشاركتها مع هيئة الأوراق المالية والبورصة، تعتزم الشركة الطعن في القرار بأفضل ما في وسعها.
وقالت مايكروسوفت إنها ستتابع الاستئناف داخل مصلحة الضرائب الأمريكية، والذي يستغرق عادةً سنوات حتى يكتمل، وسوف "تطعن في أي قرار"؛ مشيرة إلى أنه قد يتم حل القضايا من خلال المحاكم، إذا لزم الأمر.