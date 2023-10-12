مصلحة الضرائب الأمريكية تكشف عن ديون "متأخرة" لشركة مايكروسوفت

وعلى وجه الدقة، تركزت مراجعة مصلحة الضرائب الأمريكية حول ممارسة تُعرف باسم "التسعير التحويلي"، والتي سمحت للشركات قانونًا بتخصيص الأرباح والنفقات بين عملياتها في مناطق مختلفة. وأوضحت مايكروسوفت أن الكثير من الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات تمارس نظام تقاسم التكاليف هذا لتعكس "الطبيعة العالمية لأعمالها"، وفي حالتها، شاركت الشركات التابعة لها في تكاليف تطوير بعض عناوين IP؛ مما يعني أنها يحق لها أيضًا الحصول على الأرباح ذات الصلة.