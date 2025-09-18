"ميتا" تطلق نظارات "الذكاء الخارق"... تعرف عليها

كما قامت ميتا بتحديث خط إنتاجها السابق من نظارات "راي بان"، الذي لا يحتوي على شاشة مدمجة، ولكنه الآن يوفر ضعف عمر البطارية تقريبًا مقارنةً بالجيل السابق وكاميرا أفضل بسعر 379 دولارًا، وهو سعر أعلى من سعر الجيل السابق البالغ 299 دولارًا.