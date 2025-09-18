"ميتا" تطلق نظارات "الذكاء الخارق"... تعرف عليها

أطلقت شركة "ميتا" نظارات ذكية جديدة بشاشة مدمجة، سعيا وراء ما أطلقت عليه "الذكاء الخارق".
وأوضحت "ميتا" أنها أول نظارات ذكية جاهزة للمستهلكين بشاشة مدمجة، لتعزيز زخم خط إنتاج "راي-بان" أحد أوائل المنتجات الاستهلاكية الناجحة في عصر الذكاء الاصطناعي.
واستعرض الرئيس التنفيذي للشركة مارك زوكربيرج النظارة وجهاز تحكم جديد بسوار المعصم، ووصفه بأنها ستكون "الطريقة الأمثل للبشر لتحقيق وعد الذكاء الاصطناعي بالذكاء الخارق".
وقال زوكربيرج: "النظارات هي الشكل الأمثل للذكاء الخارق الشخصي، لأنها تتيح لك البقاء حاضراً في اللحظة مع إمكانية الوصول إلى جميع قدرات الذكاء الاصطناعي التي تجعلك أكثر ذكاءً، وتساعدك على التواصل بشكل أفضل، وتحسن ذاكرتك، وتنمي حواسك، وأكثر من ذلك".
وتتميز نظارات العرض الجديدة بشاشة رقمية صغيرة في العدسة اليمنى للمهام الأساسية مثل الإشعارات.
وسيبدأ سعرها من 799 دولارًا أمريكيًا وستكون متاحة في المتاجر في 30 سبتمبر.
ويشمل السعر سوارًا يترجم إيماءات اليد إلى أوامر مثل الرد على الرسائل النصية والمكالمات.
وكشفت ميتا خلال المؤتمر عن نظارة جديدة تحمل علامة "أوكلي" وأطلقت عليها "فانجارد"، مشيرة إلى أنها مخصصة للرياضيين بسعر 499 دولار أمريكي.
وتتكامل هذه النظارات مع منصات اللياقة البدنية مثل جارمين وسترافا لتقديم إحصائيات التدريب في الوقت الفعلي وملخصات ما بعد التمرين، وتوفر 9 ساعات من عمر البطارية.
وستكون النظارة الجديدة متاحة ابتداءً من 21 أكتوبر.
كما قامت ميتا بتحديث خط إنتاجها السابق من نظارات "راي بان"، الذي لا يحتوي على شاشة مدمجة، ولكنه الآن يوفر ضعف عمر البطارية تقريبًا مقارنةً بالجيل السابق وكاميرا أفضل بسعر 379 دولارًا، وهو سعر أعلى من سعر الجيل السابق البالغ 299 دولارًا.
وتحتوي جميع الأجهزة على ميزات موجودة بالفعل، مثل مساعد ميتا الذكي، والكاميرات، والتحكم بدون استخدام اليدين، والبث المباشر على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة، بما في ذلك فيسبوك وإنستجرام.