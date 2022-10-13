جوجل تفاجئ تطبيق ترامب المفضل بهذا القرار

فاجأت شركة "جوجل" الأمريكية تطبيق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المفضل ومنصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" بقرار جديد.
وأوضح تقرير منشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن جوجل سمحت بعرض تطبيق "تروث سوشيال" عبر متجرها الإلكتروني "بلاي ستور".
وذكرت جوجل أنها واقفت على طرح "تروث سوشيال" عبر "بلاي ستور"، بعد موافقته على الالتزام بسياساته المتعلقة بإزالة أي محتويات تنتهك قواعد الشركة مثل "التحريض على العنف".
وأضافت جوجل: "تروث سوشيال قامت بتحديث تطبيقها بما يتفق وسياسات جوجل بلاي، لجهة حظر المنشورات المرفوضة والإبلاغ عن المحتويات غير المرغوب بها وإزالتها، بالإضافة إلى حظر المسيئين على المنصة".