جوجل تفاجئ تطبيق ترامب المفضل بهذا القرار

وذكرت جوجل أنها واقفت على طرح "تروث سوشيال" عبر "بلاي ستور"، بعد موافقته على الالتزام بسياساته المتعلقة بإزالة أي محتويات تنتهك قواعد الشركة مثل "التحريض على العنف".