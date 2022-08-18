تسريبات تكشف موعد إطلاق هواتف "آيفون 14"

وأوضحت التسريبات التي نشرها موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن أبل تنوي أن تطلق هواتف "آيفون 14" في حدث عالمي يوم 7 سبتمبر المقبل، فيما ستبدأ في طرحه بالأسواق العالمية بدءا من 16 سبتمبر.