تسريبات تكشف موعد إطلاق هواتف "آيفون 14"

كشفت تسريبات من داخل شركة "أبل" الأمريكية عن الموعد الذي تنوي خلال إطلاق هواتفها الأحدث "آيفون 14".
وأوضحت التسريبات التي نشرها موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن أبل تنوي أن تطلق هواتف "آيفون 14" في حدث عالمي يوم 7 سبتمبر المقبل، فيما ستبدأ في طرحه بالأسواق العالمية بدءا من 16 سبتمبر.
ويعد شهر سبتمبر من كل عام، هو التوقيت الرسمي الذي تعلن فيه دوما أبل منتجات آيفون الجديدة.
ومتوقع أن تعلن أبل في حدثها العالمي الجديد عن 4 طرازات من آيفون 14، وأجهزة حواسيب "ماك" جديدة وإصدارات "آيباد" جديدة، علاوة على الإصدار الجديد من ساعة "أبل ووتش".
وعن إصدارات "آيفون 14"، توقعت المصادر أن تستبعد أبل الإصدار الأصغر حجما، وستكشف عن طرازين بشاشات ذات قياس 6.1 بوصة، وطرازين آخرين بشاشات ذات قياس 6.7 بوصة.
ولفتت المصادر إلى أنه يتوقع أن تُحدث أبل تحديثات كبيرة في كاميرات "آيفون 14"، بالأخص الكاميرا الأمامية "السيلفي"، كما ستكون جزيرة الكاميرات الخلفية أكبر، وستحصل بعض إصدارات "آيفون 14" على معالج من نوع "أيه 16".