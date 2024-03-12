ترامب: حظر "تيك توك" لن يساعد إلا فيسبوك "عدو الشعب"

وتابع ترامب؛ بقوله "أعلم أن هناك كثيراً من الأشياء السيئة فيما يخص أمان تيك توك، لكن هناك كثيراً أيضاً من الأشياء الجيدة كذلك، فهناك كثيرٌ من الأشخاص على "تيك توك" يحبونه، هناك كثيرٌ من الأطفال الصغار على "تيك توك" سيُصابون بالجنون من دونه".