ترامب: حظر "تيك توك" لن يساعد إلا فيسبوك "عدو الشعب"

هاجم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب؛ مشروع القانون الأمريكي الذي قد يؤدي إلى حظر "تيك توك"، أو إجبار الشركة الأم على بيع التطبيق.
وقال ترامب؛ في تصريحاتٍ لشبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، إن حظر "تيك توك" لن يساعد إلا "فيسبوك" المنصّة التي وصفها في التصريحات بـ"عدو الشعب"، وسيمنح مزايا غير عادلة لشركة "ميتا".
وتابع ترامب؛ بقوله "أعلم أن هناك كثيراً من الأشياء السيئة فيما يخص أمان تيك توك، لكن هناك كثيراً أيضاً من الأشياء الجيدة كذلك، فهناك كثيرٌ من الأشخاص على "تيك توك" يحبونه، هناك كثيرٌ من الأطفال الصغار على "تيك توك" سيُصابون بالجنون من دونه".
وقال ترامب؛ إنه يتفق مع أولئك الذين يرون أن "تيك توك" يمثل تهديدًا للأمن القومي، لكنه قال إن "فيسبوك" يمثل أيضًا تهديدًا للحكومة الأمريكية.
وأضاف بقوله: "أعتقد أن فيسبوك كان سيئاً للغاية بالنسبة لبلدنا، خاصة عندما يتعلق الأمر بالانتخابات".