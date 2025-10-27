"أوبين أيه آي" تطلق متصفح "شات جي بي تي"... تعرف عليه

ويمكن من خلال "أطلس" أن يقوم "شات جي بي تي" بتحليل ما يظهر على الشاشة، وتلخيص المقالات، أو اتخاذ إجراءات مثل حجز المواعيد أو تجميع الأبحاث - كل ذلك دون مغادرة الصفحة.