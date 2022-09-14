"جوجل" مهددة بدفع 25.4 مليار دولار غرامات بسبب "الممارسات الإعلانية غير العادلة"

وتهدف الدعوى القضائية في المملكة المتحدة المطالبة إلى استرداد التعويضات لأصحاب المواقع من خلال إعلانات البانر على مواقعهم الإلكترونية، بما في ذلك الناشرون التقليديون، وفي الوقت نفسه، فإن المطالبة الهولندية مفتوحة لأي ناشر متأثر.