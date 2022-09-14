"جوجل" مهددة بدفع 25.4 مليار دولار غرامات بسبب "الممارسات الإعلانية غير العادلة"

باتت شركة "جوجل" مهددة بدفع غرامات كبيرة تصل إلى 25.4 مليار دولار أمريكي، بسبب "الممارسات الإعلانية غير العادلة".
وأوضح موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن جوجل تواجه دعاوى قضائية ضخمة في المحاكم البريطانية والهولندية، بسبب استخدامها ممارسات إعلانية غير عادلة، تستبعد أي خدمات منافسة لها.
وقالت شركة "جيرادين بارتنرز" القانونية، نيابة عن الناشرين المتأثرين بممارسات جوجل غير العادلة: "لقد حان الوقت لأن تتحمل جوجل مسؤولياتها وتدفع الأضرار التي تسبّبت بها لهذه الصناعة المهمة".
تابعت بقولها "لهذا السبب نعلن اليوم هذه الإجراءات عبر ولايتين قضائيتين للحصول على تعويض للناشرين في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة".
ورد المتحدث باسم جوجل على هذه الدعوى، بقوله "هذه الدعوى تخمينية وانتهازية، وتعتزم الشركة محاربتها بقوة".
وتهدف الدعوى القضائية في المملكة المتحدة المطالبة إلى استرداد التعويضات لأصحاب المواقع من خلال إعلانات البانر على مواقعهم الإلكترونية، بما في ذلك الناشرون التقليديون، وفي الوقت نفسه، فإن المطالبة الهولندية مفتوحة لأي ناشر متأثر.