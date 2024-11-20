"جوجل" تُغَير مواعيد إطلاق إصدارات "أندرويد" الجديدة.. إليكم جدول التوقيتات المتوقع

وحذّر كولوتش المطورين من أن خطة إصدار "أندرويد 16" الجديدة تعني أنه سيكون متوفرًا في الربع الثاني من عام 2025؛ وهو ما يعني أنهم سيحتاجون إلى إجراء اختبار التوافق السنوي الخاص بك قبل بضعة أشهر من السنوات السابقة للتأكد من أن تطبيقاتهم جاهزة.