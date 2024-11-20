"جوجل" تُغَير مواعيد إطلاق إصدارات "أندرويد" الجديدة.. إليكم جدول التوقيتات المتوقع

كشفت تقارير صحفية عالمية، إجراء شركة "جوجل" الأمريكية تغييرات في مواعيد إطلاق إصدارات "أندرويد" الجديدة.
وأوضحت مصادر من داخل الشركة الأمريكية، أن الإصدارات الجديدة تم تغيير جدولتها، بحسب إخطارات تم إرسالها للمطورين؛ بحيث تصبح في الربع الثاني العام، بدلًا من الربع الثالث كما اعتادت السنوات السابقة.
وترغب "جوجل"، من هذه الخطوة -بحسب ما قاله ماك كولوتش نائب رئيس إدارة منتجات جوجل- أن تتوافق بشكل أفضل مع جدول إطلاق أجهزتها الجديدة، ولتتمكن هذه الأجهزة من الحصول على الإصدار الجديد لـ"أندرويد" في وقت أقرب.
وحذّر كولوتش المطورين من أن خطة إصدار "أندرويد 16" الجديدة تعني أنه سيكون متوفرًا في الربع الثاني من عام 2025؛ وهو ما يعني أنهم سيحتاجون إلى إجراء اختبار التوافق السنوي الخاص بك قبل بضعة أشهر من السنوات السابقة للتأكد من أن تطبيقاتهم جاهزة.
لكن ذكرت المصادر أن "جوجل" تخطط هذا العام لأن تطلق إصدارًا آخر من "أندرويد" خلال الربع الرابع من عام 2025، والذي سيتضمن واجهات برمجة تطبيقات جديدة للمطورين.
وأردف كولوتش: "الإصدار الثاني للربع الثاني هو الإصدار الرئيسي الوحيد في عام 2025، والذي سيتضمن تغييرات سلوكية مخططًا لها يمكن أن تؤثر على التطبيقات".
ومضى بقوله: "نستهدف في أواخر الربع الأول من عام 2025، أن يدخل نظام أندرويد لمرحلة استقرار المنصة، وسنسلم واجهات برمجة تطبيقات نهائية، وكذلك واجهات برمجة تطبيقات داخلية وسلوكيات النظام، ونتوقع الوصول إلى المنصة في مارس 2025".
أما بالنسبة للإصدار الجديد في نهاية 2025، فقال كولوتش، إنه يستهدف واجهات برمجة تطبيقات توفر تحديثات تدريجية للمساعدة في ضمان الجودة المستمرة، تعمل على تحسين الوصول لأداة اختيار الصور على سبيل المثال، بالإضافة لإصدار جديد من "هيلث كونكت" لدعم السجلات الصحية.