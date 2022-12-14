رئيس تويتر السابق يرد لأول مرة على تقارير تَعَرُّضها للضغط السياسي

وقال "دورسي" في سلسلة تغريدات رد فيها على التقارير: "ما زلت أعتقد أنه لم تكن هناك نوايا سيئة أو أجندات خفية، وكل شخص تَصرف وفقًا لأفضل المعلومات التي كانت لدينا في ذلك الوقت".