"إكس" تُتيح ميزة جديدة لمشتركي خدمات "بريميوم" من الصحفيين والمدوّنين

أعلنت منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، إتاحتها ميزة جديدة للمشتركين عبر خدمات "بريميوم بلس" مدفوعة الأجر، وُصفت بأنها ستكون مفضلةً للصحفيين والمدوّنين ومنشئي المحتوى.
وأشارت "إكس" إلى أنه -وفق الخاصية الجديدة- سيمكن للصحفيين والمدونين كتابة المقالات المطولة التي تتجاوز الحد الأقصى الحالي البالغ 25 ألف حرف.
وتضيف الميزة الجديدة واجهة أساسية لتحرير النص تتضمن الوسائط المضمّنة وبعض خيارات تنسيق النص، مثل القدرة على إنشاء قوائم نقطية.
وتعمل "إكس" منذ مدة على تطوير عمل "المنشورات المطولة" حتى قبل استحواذ إيلون ماسك على الشركة، لكن بعد استحواذه عكفت على تطويرها بصورة كبيرة لتكون ضمن الخدمات مدفوعة الأجر، التي يمكن أن تكون مصدر دخل رئيساً للمنصة.