"إكس" تُتيح ميزة جديدة لمشتركي خدمات "بريميوم" من الصحفيين والمدوّنين

وتعمل "إكس" منذ مدة على تطوير عمل "المنشورات المطولة" حتى قبل استحواذ إيلون ماسك على الشركة، لكن بعد استحواذه عكفت على تطويرها بصورة كبيرة لتكون ضمن الخدمات مدفوعة الأجر، التي يمكن أن تكون مصدر دخل رئيساً للمنصة.