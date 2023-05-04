"ديسكورد" يُجري "تغييرات كبيرة".. هذه تفاصيلها

ومن شأن هذه التغييرات الكبيرة على "ديسكورد"، وفقًا لما نشره موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، أن تجبر المستخدم على تغيير اسم المستخدم الخاص به، وإلحاق علامات مكونة من 4 أرقام بالهويات كطريقة لتمييز الأشخاص الذين لديهم نفس اسم المستخدم، ما سيمنح كل شخص اسم مستخدم فريدًا على غرار مواقع التواصل الأخرى.