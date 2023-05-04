"ديسكورد" يُجري "تغييرات كبيرة".. هذه تفاصيلها

أحدث تطبيق "ديسكورد" للدردشة الصوتية تغييرات كبيرة بالمنصة، خاصة فيما يتعلق بكيفية عمل الهويات على المنصة.
ومن شأن هذه التغييرات الكبيرة على "ديسكورد"، وفقًا لما نشره موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، أن تجبر المستخدم على تغيير اسم المستخدم الخاص به، وإلحاق علامات مكونة من 4 أرقام بالهويات كطريقة لتمييز الأشخاص الذين لديهم نفس اسم المستخدم، ما سيمنح كل شخص اسم مستخدم فريدًا على غرار مواقع التواصل الأخرى.
وقال المؤسس المشارك للمنصة ستانيسلاف فيشنفسكي: "بيت القصيد من هذه التغييرات هو أننا نريد أن نجعل الأمر أسهل كثيرًا بالنسبة لك ولجميع المستخدمين الجدد الذين يأتون إلى ديسكورد للتواصل والتسكع مع الأصدقاء".
وتابع بقوله: "نحن نعلم أن اسم المستخدم وهويتك مهمان، ونتفهم أن البعض منكم قد لا يعجبه هذا التغيير ويختلف معه".
ومن المقرر أن يتم تنفيذ النظام الجديد خلال "الأسابيع المقبلة"، وستتلقى رسالة عندما يكون من الممكن القيام بذلك.