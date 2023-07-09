بعد "ماسك".. "دورسي" ينتقد "ثريدز": أردنا سيارات طائرة وليس نسخاً من "تويتر"

وعبر حسابه في "تويتر"، أمس السبت، ردّ "ماسك"؛ على إحدى التغريدات حول: هل تطبيق ميتا الجديد يهدد تويتر؟ بقوله: تطبيق "ثريدز" هو مجرد إنستغرام دون صور، وهو أمرٌ لا معنى له، نظراً لأن الصور هي السبب الرئيس لاستخدام الأشخاص هذا التطبيق.