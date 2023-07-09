بعد "ماسك".. "دورسي" ينتقد "ثريدز": أردنا سيارات طائرة وليس نسخاً من "تويتر"

هاجم جاك دورسي؛ مؤسّس تطبيق «تويتر»، التطبيق الجديد لشركة ميتا، «ثريدز»، مشيراً إلى أنه واحدٌ من بين نسخ كثيرة تحاول تقليد "تويتر".
وفي تغريدة على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال دورسي: «أردنا سيارات طائرة، لكن بدلاً من ذلك حصلنا على 7 نسخ من تويتر».
ومنذ اللحظات الأولى لتدشين «ثريدز»، بدأ المستخدمون عقد مقارنات بينه وبين "تويتر".
وكان إيلون ماسك؛ مالك "تويتر" قد هدّد بمقاضاة «ميتا» بسبب أحدث تطبيقاتها، زاعماً أن الشركة التي يديرها مارك زوكربيرغ؛ استخدمت بشكلٍ غير قانوني أسرار تجارية وغيرها من الحقوق الفكرية، واصفاً التطبيق بأنه أمرٌ لا معنى له".
وعبر حسابه في "تويتر"، أمس السبت، ردّ "ماسك"؛ على إحدى التغريدات حول: هل تطبيق ميتا الجديد يهدد تويتر؟ بقوله: تطبيق "ثريدز" هو مجرد إنستغرام دون صور، وهو أمرٌ لا معنى له، نظراً لأن الصور هي السبب الرئيس لاستخدام الأشخاص هذا التطبيق.
وشهد تطبيق «ثريدز» نمواً كبيراً في عدد المستخدمين فترة وجيزة، إذ يشترط أن يكون لديهم حسابٌ على انستغرام.
ويتيح التطبيق كتابة منشورات بعدد أحرف يصل لـ500 حرف، في المقابل يبلغ هذا العدد 280 حرفاً بالنسبة لحسابات "تويتر" غير الموثقة.