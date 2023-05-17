اتهام مهندس سابق في "أبل" بسرقة أسرار إحدى منتجاتها الجديدة

وأوضح التقرير المنشور عبر هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن المهندس ويباو وانج، 35 عامًا، تم اتهامه بسرقة تكنولوجيا سيارات أبل ذاتية القيادة التي هي قيد التطوير، بعد ما يقرب من 5 سنوات من فراره إلى الصين.