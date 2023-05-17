اتهام مهندس سابق في "أبل" بسرقة أسرار إحدى منتجاتها الجديدة

صدرت لائحة اتهام رسمية بحق مهندس سابق في شركة "أبل" الأمريكية، بسبب سرقة أسرار إحدى منتجات الشركة الجديدة لصالح شركة صينية.
وأوضح التقرير المنشور عبر هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن المهندس ويباو وانج، 35 عامًا، تم اتهامه بسرقة تكنولوجيا سيارات أبل ذاتية القيادة التي هي قيد التطوير، بعد ما يقرب من 5 سنوات من فراره إلى الصين.
واتهم وانج، بسرقة آلاف الملفات التي تحتوي على معلومات خاصة بالملكية أثناء عمله سرًّا لصالح شركة صينية لم تذكر اسمها.
وورد في لائحة الاتهام ست تهم تتعلق بالسرقة أو الشروع في سرقة الأسرار التجارية.
وهذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها اتهام موظف سابق في شركة "أبل" بسرقة أسرار تقنية مستقلة للصين.
وزعمت وزارة العدل الأمريكية أن "وانج" سرق وثائق تحتوي على كود المصدر للبرامج والأجهزة الكامنة وراء أنظمة القيادة الذاتية.
وغادر "وانج" شركة أبل في 16 أبريل 2018، وقال المدعون الأمريكيون إنه قَبِلَ عرضًا قبل أكثر من أربعة أشهر للعمل كمهندس في شركة أخرى تقع في الصين لتطوير السيارات ذاتية القيادة، دون علم شركته.
وفتشت سلطات إنفاذ القانون منزل وانج في ماونتن فيو، بولاية كاليفورنيا، في يونيو 2018 أثناء وجوده هناك.
وأخبر السلطات أنه ليس لديه خطط لمغادرة الولايات المتحدة، وقالت وزارة العدل إنه اشترى في نفس اليوم تذكرة ذهاب فقط من سان فرانسيسكو إلى جوانجزو بالصين.
وأظهر تحليل للأجهزة التي تم الاستيلاء عليها من منزل وانج أنه قام بتخزين كميات كبيرة من بيانات شركة آبل على تكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة.
وقال المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا، إسماعيل رمزي: إن وانج لا يزال في الصين.
وإذا تم تسليمه وإدانته، فقد يواجه 10 سنوات في السجن لكل من التهم الست.