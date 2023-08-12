"إنستجرام" تطرح ميزة جديدة لـ"الصور الموسيقية" مقتبسة من "تيك توك"

ولدعم هذه الميزة، قالت إنستجرام: إنها تجلب مكتبتها الموسيقية "إلى المزيد من البلدان خلال الأسابيع المقبلة"، على الرغم من أنه لم يعلن بعد عن دول أو تواريخ محددة.