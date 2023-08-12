"إنستجرام" تطرح ميزة جديدة لـ"الصور الموسيقية" مقتبسة من "تيك توك"

طرحت منصة التواصل المصور "إنستجرام" ميزة جديدة أطلقت عليها اسم "مجموعات الصور الموسيقية"، والمقتبسة إلى حدّ كبير من وضع الصور في "تيك توك".
وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصّص، أن تلك الميزة تتيح للمستخدم اختيارَ الموسيقى المرخص لتسجيل صور في عروض شرائح الصور الخاصة به.
كما يمكن من خلال هذه الميزة إنشاء مزج بين ما يصل إلى 3 أنواع موسيقى مختلفة، ونشر الصور ضمن قائمة "رييلز".
وتشبه هذه الميزة بصورة كبيرة "وضع الصور" في تيك توك، التي تم إطلاقها في العام الماضي، وتتبع مسار الصوت الدائري لأي مجموعة صور خاصة بالمستخدم.
ولدعم هذه الميزة، قالت إنستجرام: إنها تجلب مكتبتها الموسيقية "إلى المزيد من البلدان خلال الأسابيع المقبلة"، على الرغم من أنه لم يعلن بعد عن دول أو تواريخ محددة.
ومع ذلك فقد ذكر تقرير أن إنستجرام تتشارك حاليًّا مع "سبوتيفاي" في المكسيك والبرازيل لعرض 50 من الأغاني الأكثر شعبية على "رييلز" لإضافتها لمختلف الصور الخاصة بالمستخدمين.