"أوبين أيه آي" تخطط لتحقيق الربح من تطبيقها لتوليد الفيديوهات بالذكاء الاصطناعي... كيف؟

وأوضحت "أوبين أيه آي" أنها ستطلق ضوابط تتيح لمالي حقوق المحتوى التحكم في كيفية استخدام شخصياتهم في أداة توليد الفيديو "سورا" بتقنية الذكاء الاصطناعي، وتخطط لمشاركة الإيرادات مع الجهات التي تسمح بهذا الاستخدام.