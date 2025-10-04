"أوبين أيه آي" تخطط لتحقيق الربح من تطبيقها لتوليد الفيديوهات بالذكاء الاصطناعي... كيف؟

كشفت شركة "أوبين أيه آي" المتخصصة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي عن خططها لتحقيق الربح من تطبيقها "سورا" الذي يقوم بتوليد الفيديوهات بالذكاء الاصطناعي.
وأوضحت "أوبين أيه آي" أنها ستطلق ضوابط تتيح لمالي حقوق المحتوى التحكم في كيفية استخدام شخصياتهم في أداة توليد الفيديو "سورا" بتقنية الذكاء الاصطناعي، وتخطط لمشاركة الإيرادات مع الجهات التي تسمح بهذا الاستخدام.
وستمنح شركة الذكاء الاصطناعي أصحاب الحقوق "تحكمًا أكثر دقة في توليد الشخصيات"، وفقًا لما نشره الرئيس التنفيذي سام ألتمان على مدونته.
وقال ألتمان إن الخيارات المُتاحة لمالكي حقوق النشر، مثل استوديوهات التلفزيون والسينما، ستشمل إمكانية حظر استخدام شخصياتهم.
ويأتي هذا في وقت يتزايد التدقيق بشأن المحتوى المُولّد بواسطة الذكاء الاصطناعي وتأثيره على حقوق الملكية الفكرية، حيث تُحاول الشركات إيجاد طريقة لتحقيق التوازن بين الابتكار والتعويض العادل للمُبدعين.
وأوضح ألتمان أن "أوبين أيه آي" تنوي تقديم نموذج لتقاسم الإيرادات لأصحاب حقوق الطبع والنشر الذين يسمحون للمستخدمين بإنشاء شخصياتهم.
وأردف قائلا "المستخدمون يُنتجون محتوى فيديو أكثر بكثير من المتوقع، وغالبًا ما يكون ذلك لجمهور محدد، مما يستدعي وضع استراتيجية لتحقيق الدخل".
وأقر ألتمان بأن إطار عمل تقاسم الإيرادات "سيتطلب بعض التجارب والخطأ لفهمه"، لكنه قال إن التنفيذ سيبدأ قريبًا، حيث تعتزم الشركة اختبار أساليب مختلفة داخل "سورا"، قبل طرح نموذج متسق عبر مجموعة منتجاتها الأوسع.