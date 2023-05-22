القصة الكاملة لعطل "إنستجرام" الذي أصاب آلاف الحسابات

أصيب عدد هائل من مستخدمي موقع "إنستغرام" بالإحباط؛ بسبب العطل الذي أصاب منصة التواصل المصور.
واستمر العطل لساعات عديدة لم يتمكن خلالها المستخدمون من فتح حساباتهم أو تشغيلها؛ ولكنه عاد بعد إعلان شركة "ميتا" إصلاح المشكلة التقنية التي أصابت المنصة؛ بحسب ما أوردته مجلة "فوربس" الأمريكية.
ونقل موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص عن المتحدث باسم "ميتا"، قوله إن خدمات "إنستجرام" عادت لمعظم المستخدمين بعد حل الخطأ التقني.
ورفض المتحدث باسم "ميتا" الكشف عن سبب العطل التقني الذي أصاب إنستجرام، ولكن تقارير أشارت إلى أنه ربما كان الفشل في تشغيل بعض خوادم "ميتا"؛ هو ما تَسبب في العطل.
ولفتت فوربس إلى أن العطل تسبب في تعطل خدمات إنستجرام لدى أكثر من 100 ألف حالة في الولايات المتحدة، و24 ألفًا في كندا، وأكثر من 56 ألفًا في بريطانيا؛ فيما بلغ عدد المتأثرين بتعطل المنصة أكثر من 180 ألف مستخدم.