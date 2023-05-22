القصة الكاملة لعطل "إنستجرام" الذي أصاب آلاف الحسابات

ولفتت فوربس إلى أن العطل تسبب في تعطل خدمات إنستجرام لدى أكثر من 100 ألف حالة في الولايات المتحدة، و24 ألفًا في كندا، وأكثر من 56 ألفًا في بريطانيا؛ فيما بلغ عدد المتأثرين بتعطل المنصة أكثر من 180 ألف مستخدم.