"مايكروسوفت" تنشر بالخطأ ترقيات لـ"ويندوز 11"

وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أنه طلب من عدد من مستخدمي "ويندوز 10" الترقية إلى "ويندوز 11"، رغم أن أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم لا تلبي الحد الأدنى من متطلبات نظام التشغيل الجديد.