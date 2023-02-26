"مايكروسوفت" تنشر بالخطأ ترقيات لـ"ويندوز 11"

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "مايكروسوفت" الأمريكية نشرت بالخطأ ترقيات وتحديثات لنظام تشغيل "ويندوز 11"، لأجهزة لا تدعم بالأساس هذا النظام.
وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أنه طلب من عدد من مستخدمي "ويندوز 10" الترقية إلى "ويندوز 11"، رغم أن أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم لا تلبي الحد الأدنى من متطلبات نظام التشغيل الجديد.
وذكرت مصادر من داخل "مايكروسوفت" أنها رصدت فعليًا هذه المشكلة وعملت على حلها من اليوم الأول.
ويحتاج تشغيل "ويندوز 11" عددًا من التقنيات والمواصفات التي يجب أن تكون متوفرة في أجهزة الكمبيوتر، أبرزها أن يكون الحد الأدنى لذاكرة الوصول العشوائي "رام" 2 جيجابايت.