"سناب شات" يعتزم تسريح ما يقرب من 10% من موظفيه

أعلن تطبيق التواصل الاجتماعي "سناب شات" نيته تسريح ما يقرب من 10% من موظفيه، أي حوالي 500 موظف.
ويأتي إعلان "سناب شات" قبل يوم واحد من كشفها عن نتائج الربع الرابع من العام الماضي، بعد تسجيلها خسارة صافية قدرها 368 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023 المنقضي.
وقال "سناب شات" إن هذه الخطوة من شأنها "تقليل التسلسل الهرمي وتعزيز التعاون الشخصي".
وقال متحدث باسم الشركة لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "نحن نركز على دعم أعضاء فريقنا المغادرين، ونحن ممتنون للغاية لعملهم الجاد ومساهماتهم العديدة في سناب".
تعد هذه الموجة هي الثانية من عمليات التسريح الجماعي من الشركة، التي سرحت حوالي 20% من العاملين فيها في أغسطس 2022.
وحاولت "سناب" الفترة الماضية التوسع في منتجات أخرى تتجاوز "سناب شات" في ذلك تجربة نظارات الواقع المعزز، الذي يطلق عليه "سبيكتاكيلز".
ولكن الشركة لم تتمكن من العثور على سوق كبير لمنتجاتها الأخرى، وأغلقت بعد ذلك قسمًا يقدم خدمات الواقع المعزز لعملاء الأعمال في عام 2023.
وتأتي أحدث تخفيضات الوظائف في الوقت الذي تتصارع فيه الشركات، بما في ذلك ميتا وجوجل، مع كيفية تحقيق التوازن بين تدابير خفض التكاليف والحاجة إلى الحفاظ على قدرتها التنافسية.
وأعلنت الشركة عن تسريح العمال في ملف قدمته إلى لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية.
وقالت "سناب" إن عمليات التسريح من العمل ستؤثر على الموظفين على مستوى العالم، لكنها لم تحدد من سيتأثر بشكل أكبر.
وتابعت: "من أجل وضع أعمالنا في أفضل وضع لتنفيذ أعلى أولوياتنا، ولضمان أن لدينا القدرة على الاستثمار بشكل متزايد لدعم نمونا بمرور الوقت، اتخذنا القرار الصعب بإعادة هيكلة فريقنا".
وقالت في ملفها إن التخفيضات ستكون "خاضعة للقانون المحلي ومتطلبات التشاور" في كل دولة، مما قد يؤدي إلى تمديد العملية.
وقدرت أن هذه الخطوة قد تكلفها ما بين 55 مليون دولار و75 مليون دولار في مدفوعات نهاية الخدمة "ورسوم أخرى".