"سناب شات" يعتزم تسريح ما يقرب من 10% من موظفيه

ويأتي إعلان "سناب شات" قبل يوم واحد من كشفها عن نتائج الربع الرابع من العام الماضي، بعد تسجيلها خسارة صافية قدرها 368 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023 المنقضي.