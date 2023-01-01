تطبيق خطير على هاتفك يستولي على معلوماتك المصرفية.. احذفه فوراً

وعند تثبيته، يطلب التطبيق الوصول إلى بعض بيانات هاتفك، وإذا وافقت على ذلك فقد تجد صعوبة في حذفه وفق الخبراء، حيث "سيضيف نفسه كمسؤول عن الجهاز، ولن يسمح للمستخدم بتعطيله".