"تيك توك" تحذف أكثر من 500 ألف فيديو وتغلق 8 آلاف بث مباشر مرتبطة بأحداث غزة

وقالت الشركة الصينية: "طوّرنا نظامنا الخاص بالكشف الاستباقي في الوقت الفعلي، من أجل رصد أي تهديد جديد؛ بهدف اكتشاف المحتوى العنيف وإزالته تلقائيًّا"؛ مشيرة إلى أنها زادت عدد المشرفين على المحتوى الناطقين بالعربية والعبرية.