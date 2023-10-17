"تيك توك" تحذف أكثر من 500 ألف فيديو وتغلق 8 آلاف بث مباشر مرتبطة بأحداث غزة

أعلنت شركة "تيك توك" الصينية، أنها حذفت أكثر من 500 ألف مقطع فيديو، وأغلقت 8 آلاف بث مباشر مرتبط بالصراع الحاصل في غزة.
جاء ذلك بعد أيام من تحذير الاتحاد الأوروبي للشركة بضرورة محاربة المحتوى الذي وصفته بـ"غير القانوني"، وأشارت "تيك توك" إلى أنها قامت بتعزيز فِرَق الإشراف على المحتوى الخاص بالمنصة.
وقالت الشركة الصينية: "طوّرنا نظامنا الخاص بالكشف الاستباقي في الوقت الفعلي، من أجل رصد أي تهديد جديد؛ بهدف اكتشاف المحتوى العنيف وإزالته تلقائيًّا"؛ مشيرة إلى أنها زادت عدد المشرفين على المحتوى الناطقين بالعربية والعبرية.