"أبل" تعلن نيتها طرح نظام تشغيل بديل لرسائل "آي ميسج" بدءاً من 2024

أعلنت شركة "أبل" الأمريكية، أخيراً، التراجع عن عدم اعتمادها على نظام تشغيل الرسائل النصية القصيرة "RCS"، ونيتها تعديل تطبيق "آي ميسج" الشهير على هواتف "آيفون" بدءاً من عام 2024.
وأوضح المتحدث باسم "أبل" لموقع "9 تو5 ماك" المعني بأخبار الشركة الأمريكية، أنه تم رصد اهتمام المستخدمين الكثير بمنظومة الرسائل تلك، لذلك قررنا اعتمادها بصورة كبيرة في هواتف "آيفون".
وأفاد المتحدث باسم "أبل" بأن الشركة ستدمج منظومة رسائل "آي ميسج" مع منظومة ."RCS"
وتعد منظومة "RCS" هي المعيار العالمي المنتشر لتطبيقات الرسائل النصية القصيرة، والمعتمد من الهيئات الرسمية للاتصالات في معظم أنحاء العالم، خاصة أنها تدمج بصورة مثالية الرسائل النصية القصية مع رسائل الوسائط المتعددة في مختلف الهواتف الذكية.
ووعدت "أبل" أن التحديث الجديد، سيقدم تجربة مراسلة أكثر أماناً للمستخدمين، مثلما يقدم تطبيق "آي ميسج" الحلي.
وسيمكن من خلال تغيير أبل، إمكانية مزامنة الرسائل الخاصة بالمستخدمين ونقلها بسهولة بين هواتف "آيفون" و"أندرويد"، سواء كانت نصوص أو صور أو مقاطع فيديو.