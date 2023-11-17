"أبل" تعلن نيتها طرح نظام تشغيل بديل لرسائل "آي ميسج" بدءاً من 2024

أعلنت شركة "أبل" الأمريكية، أخيراً، التراجع عن عدم اعتمادها على نظام تشغيل الرسائل النصية القصيرة "RCS"، ونيتها تعديل تطبيق "آي ميسج" الشهير على هواتف "آيفون" بدءاً من عام 2024.