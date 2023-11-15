بينها "ميتا" وجوجل".. شركات تواصل اجتماعي تواجه دعاوى حول تسببها في "إدمان المراهقين"

وما يختلف حاليًا في الحكم القضائي الذي أصدرته روجرز، هو أنها أزالت الحماية المفروضة على الناشرين وفق الدستور الأمريكي عن مواقع التواصل الاجتماعي، معللةً ذلك بسبب عدم توضيح الشركات سبب عدم تحملها مسؤولية الشكاوى العديدة المعروضة أمامها، بشأن الضوابط الأبوية المعيبة التي تعتمدها بشأن رعاية المراهقين.