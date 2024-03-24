تسريبات تكشف مواصفات ومعلومات جديدة عن أيقونة "سامسونج" القابلة للطي الجديدة

كشفت مصادر من داخل شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية، عن معلومات ومواصفات جديدة حول أيقونتها القابلة للطي "جلاكسي زد فولد 6".
وأوضحت المصادر أن هاتف "جلاكسي زد فولد 6" سيتم تزويده بإطار من التيتانيوم، مثل هاتفها الأحدث "جلاكسي إس 24 ألترا" الذي أطلقته يناير الماضي.
ولكن يبدو أن استخدام "سامسونج" إطارًا من التيتانيوم سيجعل هاتف "جلاكسي زد فولد 6" أكثر تكلفة وتقدمًا من هاتف "جلاكسي زد فليب 6" الذي من المتوقع أن يعتمد على إطار من الألمونيوم.
ومع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كان Galaxy Z Flip6 سيتحول أيضًا إلى إطار من التيتانيوم أو سيستمر في استخدام الألومنيوم، رغم أن المصادر ترجّح أن يكون الخيار الأخير هو الأقرب.
ومن المتوقع أن تطلق سامسونج هواتفها القابلة للطي الجديدة خلال شهر يوليو المقبل.