تسريبات تكشف مواصفات ومعلومات جديدة عن أيقونة "سامسونج" القابلة للطي الجديدة

ومع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كان Galaxy Z Flip6 سيتحول أيضًا إلى إطار من التيتانيوم أو سيستمر في استخدام الألومنيوم، رغم أن المصادر ترجّح أن يكون الخيار الأخير هو الأقرب.