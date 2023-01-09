"الأمن السيبراني" يُصدر تحذيراً عالي الخطورة بخصوص تحديث أمني على Zoom

وقال المركز في تغريدة على حسابه بتويتر، إن التهديد قد يسمح للمهاجم برفع الصلاحيات من مستخدم عادي إلى مدير للنظام، ويتيح قدرة البرامج على القراءة/الكتابة على مسار ملف برنامج Zoom.