مكبرات صوتية جديدة من "سامسونج" في 2026... تعرف عليها

كشفت تقارير صحفية عالمية نية شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية إطلاق مكبران صوتيان لاسلكيان جديدان خلال عام 2026.
وأشارت التقارير إلى أن سامسونج ستركز في المكبرات الصوتية الجديدة على اللمسة الجمالية، وجعلها قطعة من "ديكور المنزل".
وذكرت التقارير أنه لأجل ذلك تعاقدت الشركة الكورية الجنوبية مع المصمم إروان بوروليك لإتمام هذه المهمة.
وقررت سامسونج أن تطلق على المكبرات الصوتية الجديدة لقب "ميوزيك فريم" ليكون مشابه لتلفزيون "فريم" الذي سبق وأطلقت في وقت سابق ويجعل التلفزيون كلوحة فنية معلقة على الحائط.
وتنوي الشركة الكورية الجنوبية الكشف عن المكبرات الصوتية الجديدة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في لاس فيغاس الأمريكية الشهر المقبل.
وستحتوي المكبرات الصوتية على مضخم صوت "ووفر" بقطر 4 بوصات ومكبري صوت عالي التردد "تويتر" مع موجه صوتي مدمج بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
كما ستعتمدان على تقنية "واي فاي" وأجهزة الصوت الشريطية أو أجهزة التلفزيون التي تستخدم تقنية "كيو سيمفوني" من سامسونج لتشغيل ملفات صوتية عالية الدقة والتي تصل إلى 24بت لكل 96 كيلوهرتز.
وستعتمد المكبرات على تقنية "أيه آي دايناميك باس كونترول" للذكاء الاصطناعي لتحسين استجابة الترددات المنخفضة.