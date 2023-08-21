مع قرب إطلاقه.. آيفون 15 قد يوفر تقنية الشحن السريع

مع اقتراب إطلاق هاتف آيفون 15 من شركة آبل في سبتمبر المقبل، أفادت أحدث التسريبات بأنه قد يوفر تقنية الشحن السريع للبطارية.
ونقلت شبكة "سي إن إن"، الأحد، عن مدونة "9to5Mac" للتقنية، أن منفذ الشحن الجديد في آيفون سيتحول من "Lightning" إلى "USB-C" الأكثر انتشارًا، وستدعم بعض الطرز -على الأقل- سرعات شحن أسرع.
واستشهدت المدونة بمصادر صناعية، ولم تستجب شركة آبل لطلب "سي إن إن" للتعليق.
ورجّحت الشبكة أن يكون جهاز آيفون 15 متوافقًا مع شاحن بقوة 35 واط؛ مما يسمح لبطارية الهاتف بالشحن بشكل أسرع.
وحسب موقع "الحرة"، توصي آبل مستخدمي آيفون 15 برو وماكس بتجنب الشحن بأي شواحن سلكية تزيد على 27 واط، ومن المهم عدم استخدام الشواحن التي تتجاوز القوة الكهربائية الموصى بها؛ لأن الطاقة الزائدة قد تؤدي إلى زيادة سخونة الهاتف وإتلاف البطارية.
كما ذكر موقع "PatentlyApple" أنه "تم التأكيد في تقريرين جديدين لسلسلة التوريد من الصين، على أن إطار الفولاذ المقاوم للصدأ (ستانليس ستيل) الحالي الموجود بأجهزة آيفون، سيتم استبداله بإطار من التيتانيوم في آيفون 15 برو".
وانتشرت تسريبات حول إطار التيتانيوم بأجهزة آيفون 15 برو وبرو ماكس في تقارير العام الماضي؛ ولكن لم يتم الكشف عن مزيد من المعلومات في عام 2023.
ولكن موقع PatentlyApple أكد أن هناك طلبات على التيتانيوم قد تم تقديمها من قِبَل مجموعة "Hon Hai Group" المزودة الرئيسية لشركة آبل، لإنتاج آيفون 15 برو، وسيتم مشاركتها مع شركاتها الفرعية مثل "Hong Zhun" و"FII".