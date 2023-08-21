مع قرب إطلاقه.. آيفون 15 قد يوفر تقنية الشحن السريع

ونقلت شبكة "سي إن إن"، الأحد، عن مدونة "9to5Mac" للتقنية، أن منفذ الشحن الجديد في آيفون سيتحول من "Lightning" إلى "USB-C" الأكثر انتشارًا، وستدعم بعض الطرز -على الأقل- سرعات شحن أسرع.