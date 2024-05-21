تقنية
تسريب جديد يكشف سعر هاتف "آيفون" الاقتصادي المرتقب
كشف تسريب جديد لأحد المصادر داخل شركة "أبل" الأمريكية، سعر هاتف "آيفون إس إي 4" الاقتصادي المرتقب.
وأوضحت المصادر أن سعر الهاتف سيكون أعلى قليلًا من السابق؛ حيث ترجح المصادر أن يكون سعره أقل من 499 دولارًا أمريكيًّا؛ بينما كان يبدأ الإصدار الاقتصادي السابق من أسعار 429 دولارًا أمريكيًّا.
وأشارت المصادر إلى أنه يُتوقع أن ترتفع أسعار هاتف "آيفون إس إي 4" في الولايات المتحدة بنحو 10% ليقترب من 470 دولارًا.
وتقول المصادر إن الهاتف الاقتصادي الجديد من أبل لن يظهر قبل بداية عام 2025.
وبررت المصادر الارتفاع بأن الهاتف سيكون تصميمه مستوحى من "آيفون 14"، كما أنه سيتضمن ميزات جديدة مثل "فيس آي دي".