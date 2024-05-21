تسريب جديد يكشف سعر هاتف "آيفون" الاقتصادي المرتقب

وأوضحت المصادر أن سعر الهاتف سيكون أعلى قليلًا من السابق؛ حيث ترجح المصادر أن يكون سعره أقل من 499 دولارًا أمريكيًّا؛ بينما كان يبدأ الإصدار الاقتصادي السابق من أسعار 429 دولارًا أمريكيًّا.