"سامسونج" تكشف النقاب عن هاتفها "إم 15"

أعلنت شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية، هاتفها الذكي الجديد "جلاكسي إم 15" من دون ضجة كبيرة.
وأشارت تقارير صحفية عالمية إلى أن خبراء التقنية فُوجئوا بظهور الهاتف في بعض الأسواق بالمشرق العربي والعراق، من دون أن يكون هناك إعلانٌ رسمي أو مؤتمرٌ صحفي يسبق الإطلاق.
ويبدو أن "سامسونج" أحدثت ترقيات كبيرة في إصدار "إم 15" عن الإصدار السابق "إم 14"، حيث تمّ دعمه بشاشة لمسية "أوليد" بقياس 6.5 بوصة بمعدل تحديث 90 هرتز ودقة "فل إتش دي بلس".
وتمّ دعم الهاتف بمعالج "دايمنشن 6100 بلس" وذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 4 جيجابايت وسعة تخزين داخلية 128 جيجابايت.
أما بالنسبة للكاميرا، فالكاميرا الخلفية الرئيسة ستكون بدقة 50 ميجابيكسل، إضافة إلى كاميرا فائقة الاتساع بدقة 5 ميجابيكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 13 ميجابيكسل.
ويحتفظ هاتف "سامسونج إم 15" ببطارية تبلغ سعتها 6000 مللي/أمبير في الساعة، وتدعم سرعة الشحن بقدرة 25 وات. يعمل الهاتف الجديد على نظام تشغيل "أندرويد 14".
والألوان المتاحة المدرجة على الموقع للهاتف، هي: الأزرق الفاتح، والأزرق الداكن، والرمادي.