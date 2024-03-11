"سامسونج" تكشف النقاب عن هاتفها "إم 15"

وأشارت تقارير صحفية عالمية إلى أن خبراء التقنية فُوجئوا بظهور الهاتف في بعض الأسواق بالمشرق العربي والعراق، من دون أن يكون هناك إعلانٌ رسمي أو مؤتمرٌ صحفي يسبق الإطلاق.