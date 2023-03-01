"وان بلس" تنوي الدخول لعالم الهواتف القابلة للطي في هذا التوقيت

أعلنت شركة "وان بلس" الصينية الرائدة في عالم الهواتف الذكية نيتها الدخول رسميًا في عالم الهواتف القابلة للطي، وكشفت عن توقيت طرحها أول هواتفها الرائدة القابلة للطي.