"وان بلس" تنوي الدخول لعالم الهواتف القابلة للطي في هذا التوقيت

أعلنت شركة "وان بلس" الصينية الرائدة في عالم الهواتف الذكية نيتها الدخول رسميًا في عالم الهواتف القابلة للطي، وكشفت عن توقيت طرحها أول هواتفها الرائدة القابلة للطي.
وأشارت "وان بلس" في تقرير أورده موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن أول هواتفها الرائدة القابلة للطي سيظهر للنور في النصف الثاني من عام 2023 الجاري.
ووعدت "وان بلس" أن يمثل الهاتف تجربة استثنائية للسرعة والسلاسة في استخدام الهواتف القابلة للطي، من حيث التصميم الصناعي والتكنولوجيا الميكانيكية، وغيرها من الجوانب.
وقال كيندر ليو، رئيس ومدير عمليات "وان بلس": "نريد هاتفًا قابلًا للطي يمثل ذروة التجربة لهذا السوق، ويخلق نقلة حقيقية فيه".
وكشف "ليو" أن تصميم هاتف "وان بلس" القابل للطي سيكون على شكل الكتاب، أي أنه سيكون أشبه بهواتف "سامسونج جلاكسي زد فولد".