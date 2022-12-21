محكمة باريس التجارية تُوقع غرامة بقيمة مليون يورو على "أبل" في فرنسا

ووجدت المحكمة التجارية في قرارها "انعداماً كبيراً في التوازن" و "انعدام الأمن القانوني والاقتصادي الكبير" الناشئ بشكل خاص عن عدم توافر الإمكانية لدى مصمّمي التطبيقات لإعادة التفاوض على شروط العقد مع شركة "أبل" أو الطعن في تعليق تطبيق ما.