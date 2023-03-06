3 خطوات تحميك من الوقوع فريسة للنصب والاحتيال على "واتساب"

وبخصوص النصيحة الثانية، يجب تشغيل التحقق على خطوتين، حيث يمنحك هذا طبقة إضافية من الأمان يمكن أن تساعدك في الحفاظ على سلامتك، ما عليك سوى الانتقال إلى الإعدادات، ثم الحساب، ثم تفعيل "التحقق بخطوتين".