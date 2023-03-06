3 خطوات تحميك من الوقوع فريسة للنصب والاحتيال على "واتساب"

قدّم تطبيق "واتساب" للدردشة، الذي يتمتع بشعبية كبيرة، نصائح مهمة لمستخدميه الذين أصبحوا هدفًا رئيسًا للمحتالين.
ويحتوي تطبيق "وتساب" على قائمة تحقق الأمان تتألف من 3 خطوات، يجب على جميع المستخدمين البالغ عددهم ملياري مستخدم التقيد بها.
وتتمثل النصيحة الأولى في "عدم مشاركة الرمز أبدًا"، فوفقًا لصحيفة "الصن" البريطانية، يعدّ رمز التحقق عبر رسالة نصية من "واتساب"، هو ما يتيح لك الدخول إلى حسابك.
وغالبًا ما يحاول المحتالون خداعك لإرسال رمز التطبيق الخاص بك إليهم، وقد يتظاهرون كصديق أو أحد أفراد الأسرة (الذين ربما تعرضوا للاختراق بأنفسهم)، أو يخبرونك أنهم أرسلوا إليك رمزهم الخاص عن طريق الخطأ.
لا يوجد سبب وجيه لإرسال الرمز الخاص بك إلى شخص آخر، لذلك لا تفعل ذلك أبدًا.
ويحذّر "واتساب" من أنه "يجب ألا تشارك رمز التحقق عبر الرسالة النصية مع الآخرين، ولا حتى مع الأصدقاء أو العائلة".
وبخصوص النصيحة الثانية، يجب تشغيل التحقق على خطوتين، حيث يمنحك هذا طبقة إضافية من الأمان يمكن أن تساعدك في الحفاظ على سلامتك، ما عليك سوى الانتقال إلى الإعدادات، ثم الحساب، ثم تفعيل "التحقق بخطوتين".
من هناك، ستتمكّن من إنشاء رقم تعريف شخصي مخصص يمكنه منع المتسللين من الوصول إلى حساب "واتساب" الخاص بك.
أما الخطوة الثالثة فهي حماية بياناتك، وذلك للبقاء بأمان على واتساب، فعلى سبيل المثال، يمكنك تقييد حسابك بحيث يمكن فقط لجهات الاتصال الخاصة بك رؤية صورة ملفك الشخصي.
وما عليك سوى الانتقال إلى الإعدادات، ثم إلى الحساب، ثم إلى الخصوصية، ثم إلى صورة الملف الشخصي واختيار "جهات الاتصال الخاصة بي".
ويشدد تطبيق "واتساب" على أنه يجب أن تكون حذرًا من الأشخاص الذين يطلبون منك المال، فحتى لو بدا أنه شخص تعرفه، فربما تعرّض للاختراق وفي الواقع يتم خداعك من قبل محتال.
وينصح "واتساب" بما يلي: "اتصل دائمًا بجهة الاتصال الخاصة بك؛ لتأكيد هويتها قبل إجراء أي تحويل للأموال".