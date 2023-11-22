"أوبين أيه آي" و"مايكروسوفت" تواجهان دعوى قضائية لمخالفتهما حقوق الطبع والنشر

وأظهرت الدعوى القضائية التي نشرت وكالة "رويترز" تفاصيلها، اتهامَ عدد من المؤلفين غير الروائيين، الذي رفعها عنهم المؤلف جوليان سانكتون، "أوبين إيه آي" و"مايكروسوفت" بانتهاك حقوق الملكية الفكرية الخاصة بهم.