أمازون تطلق تحديثًا لنظم "الكتب الإلكترونية" الخاصة بها.. هذه أبرز التغييرات

أطلقت شركة "أمازون" الأمريكية تحديثًا لنظم "الكتب الإلكترونية" العاملة بها، تتضمن تغييرات عديدة، ووُصفت بأنها تحقّق منافع أكبر للمؤلفين والناشرين على حساب القرّاء.
يظهر التحديث، حسب موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، حظر أمازون تقنية الإرجاع التلقائي للكتب الرقمية التي تتم قراءتها بنسبة تزيد على 10%.
وتعمل تقنية "الإرجاع التلقائي" على إمكانية إعادة قراءة الكتب الرقمية التي تم شراؤها لمرة واحدة، ولكن تلك الخاصية الجديدة ستمنع إعادة قراءتها مرة أخرى، أو إمكانية إعادة الكتاب بالكامل خلال 7 أيام من شرائها؛ وهو ما يتسبّب في خسارة كبيرة للمؤلفين والناشرين.
بموجب السياسة الجديدة التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في وقت ما قبل نهاية العام، ستبدأ أمازون في حظر الإرجاع التلقائي للكتب الإلكترونية التي يزيد عدد قراءتها على 10 صفحات من الكتاب، والتي ستحتاج بعد ذلك إلى مراجعتها من قبل أحد الممثلين؛ لضمان أن الإرجاع حقيقي.
تقول جمعية المؤلفين: إن الهدف هو خلق رادع للأشخاص الذين يسيؤون استخدام سياسة أمازون الحالية، ومنع الناس من التعامل مع سوق الكتب الإلكترونية في أمازون كمكتبة مبتذلة.