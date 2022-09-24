أمازون تطلق تحديثًا لنظم "الكتب الإلكترونية" الخاصة بها.. هذه أبرز التغييرات

بموجب السياسة الجديدة التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في وقت ما قبل نهاية العام، ستبدأ أمازون في حظر الإرجاع التلقائي للكتب الإلكترونية التي يزيد عدد قراءتها على 10 صفحات من الكتاب، والتي ستحتاج بعد ذلك إلى مراجعتها من قبل أحد الممثلين؛ لضمان أن الإرجاع حقيقي.