"قنبلة موقوتة".. اكتشاف علمي لتفجير "بوابات" الأورام السرطانية أمام العلاجات الدوائية

وفي التجارب الأخيرة، طوّر العلماء اثنين من الأجسام المضادة المهندسة التي كانت "فعالة للغاية" في الارتباط بمستقبلات Fas والتسبب في انفجار الخلايا ذاتيًّا. وكان هذا عمليًّا في نماذج سرطان المبيض والعديد من خطوط الخلايا السرطانية الأخرى التي تم اختبارها في المختبر.