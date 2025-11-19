"جوجل" تطلق نسخة مطوّرة من نموذج التنبؤ بالطقس

كشفت شركة "جوجل" عن إطلاق نسخة مطوّرة من نموذج التنبؤ بالطقس بالذكاء الاصطناعي "Weather Next 2"؛ بهدف توفير توقعات جوية أسرع وأكثر دقة من أي وقت مضى.
وأفادت الشركة أن النموذج الجديد قادر على إصدار توقعات بسرعة تفوق النموذج السابق بثمانية أضعاف، مع تحسين دقته في توقع (99.9%) من المتغيرات الجوية مثل درجات الحرارة والرياح، كما يستطيع النموذج توليد مئات التوقعات المحتملة للطقس في أقل من دقيقة باستخدام معالجات جوجل الخاصة.
ويتميز النموذج الجديد بالقدرة على إصدار توقعات تمتد حتى (15) يومًا مسبقًا، بالإضافة إلى توفير توقعات ساعة بساعة، ما يعزز موثوقيته لدى المستخدمين ويخدم القطاعات التي تعتمد على دقة البيانات الجوية.
يذكر أن "جوجل" تواجه منافسة في تطوير نماذج التنبؤ بالطقس بالذكاء الاصطناعي من جهات دولية وشركات تقنية كبرى، إلا أنها تؤكد أن نتائج "Weather Next 2" تقدم نقلة نوعية في سرعة وكفاءة ودقة التوقعات.