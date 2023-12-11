هواتف "سامسونج" ستحصل العام المقبل على واجهة مستخدم مدعومة بالذكاء الاصطناعي

كشفت مصادر من داخل شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية أنها تجهز واجهة مستخدم جديدة لهواتفها تدعى "وان يو آي 6.1"، والتي سيتم إطلاقها خلال مطلع عام 2024 المقبل، وسيتم دعمها بتقنيات جديدة للذكاء الاصطناعي.
وأوضحت المصادر أن واجهة المستخدم الجديدة من المحتمل أن يتم إطلاقها إلى جانب تشكيلة هواتف "جلاكسي إس 24" المرتقب إطلاقها أوائل العام المقبل.
وستسمح الواجهة الجديدة، بإنشاء خلفيات مخصصة وتطبيق لتأثيرات الطقس والصورة على شاشة القفل حسب الحالة المزاجية للفرد.
وسيصبح محرر الصور في تلك الواجهة أكثر قوة أيضًا، حيث ستتمكن من توسيع الصور إلى ما هو أبعد من حدودها الأصلية ونقل الكائنات من صورة إلى أخرى.
وسيكون بإمكان تطبيق Samsung Notes أيضًا تلخيص كتل كبيرة من النص بنقاط نقطية بسيطة، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
تم تصميم تقنية جديدة في تلك الواجهة باستخدام الذكاء الاصطناعي، لمساعدة الشخص على إجراء المكالمات، بدءا من الترجمة الفورية في حالة إجراء مكالمة بلغة أخرى، أو قمع الضوضاء المحيطة، أو تجهيز نسخة نصية من المكالمة.
وأخيرًا، يشير التقرير أيضًا إلى تحسينات في حماية البطارية والتخصيصات والرسوم المتحركة المحسّنة.
يذكر أن معظم هذه التقنيات المتوفرة في هواتف "سامسونج" ظهرت في وقت سابق بهواتف "بيكسل 8".