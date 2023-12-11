هواتف "سامسونج" ستحصل العام المقبل على واجهة مستخدم مدعومة بالذكاء الاصطناعي

تم تصميم تقنية جديدة في تلك الواجهة باستخدام الذكاء الاصطناعي، لمساعدة الشخص على إجراء المكالمات، بدءا من الترجمة الفورية في حالة إجراء مكالمة بلغة أخرى، أو قمع الضوضاء المحيطة، أو تجهيز نسخة نصية من المكالمة.