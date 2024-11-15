إطلاق 16 "إيموجي" جديداً خلال عامَيْ 2025 و2026

سيصل عدد الرموز التعبيرية "الإيموجي" حول العالم إلى 3,798 عند إضافة 16 رمزاً جديداً في عام 2025.
وتشمل الرموز الجديدة التي اعتمدها اتحاد يونيكود للعام المقبل، 8 رموز، هي: الشمندر، المجرفة، وعلم جزيرة سارك البريطانية، ويُعد هذا العدد أدنى مستوى يتم إنشاؤه منذ أكثر من 10 سنوات.
إضافة إلى ذلك، تمّ اعتماد 8 "إيموجيات" أخرى جديدة من بين 17 "إيموجياً" من المتوقع وصولها إلى الأجهزة الإلكترونية في ربيع عام 2026.
وتشمل هذه الرموز شخصيات جديدة، مثل: شخصية تشبه "بيغ فوت"؛ (كائن أسطوري يعيش في الغابات)، ووجهاً مشوهاً، وسحابة قتال، ونواة تفاح، وحوت الأوركا، وترومبون (آلة موسيقية)، وزلزال، وصندوق الكنز.
وسيتم أيضاً تقديم تنويعات من ألوان البشرة لعددٍ من "الإيموجيات" الموجودة، مثل: راقص الباليه، والأشخاص ذوي آذان الأرانب، والأشخاص المتصارعين.
يتم إصدار مجموعات جديدة من الرموز التعبيرية كل عام بوساطة اتحاد يونيكود، لكن هذه الإصدارات أصبحت أصغر حجماً مع مرور الوقت، ورغم ذلك، فإن الرموز التعبيرية التي تمّ ابتكارُها في التسعينيات أصبحت جزءاً أساسياً من الاتصالات الإلكترونية، ويُفضل الناس استخدامها من جميع الأعمار حول العالم.