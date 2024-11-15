إطلاق 16 "إيموجي" جديداً خلال عامَيْ 2025 و2026

يتم إصدار مجموعات جديدة من الرموز التعبيرية كل عام بوساطة اتحاد يونيكود، لكن هذه الإصدارات أصبحت أصغر حجماً مع مرور الوقت، ورغم ذلك، فإن الرموز التعبيرية التي تمّ ابتكارُها في التسعينيات أصبحت جزءاً أساسياً من الاتصالات الإلكترونية، ويُفضل الناس استخدامها من جميع الأعمار حول العالم.