بالخطوات.. كيف تفعّل "التشفير التام" على "فيسبوك ماسنجر"

أطلقت "ميتا" قبل فترة منظومة "التشفير التام" على الرسائل في "فيسبوك ماسنجر"، لكنها ليست مفعلة لكل المستخدمين.
ويقدم موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، مجموعة من الخطوات التي يمكن من خلالها تفعيل "التشفير التام" على كافة الرسائل والدردشات في "فيسبوك ماسنجر"، سواء على نظامي تشغيل "أندرويد" أو "آي أو إس".
الخطوات:
- افتح تطبيق ماسنجر، اختر أيقونة الدردشات في القائمة السفلية.
- اضغط على أيقونة تحرير في الجزء العلوي الأيمن (سيظهر بعلامة كأنها على شكل قلم).
- قم بالتبديل إلى رمز القفل في الجزء العلوي الأيمن.
- يمكنك تحديد اسم الشخص الذي ترغب في المحادثة معه، وستبدأ دردشة مشفرة تماما.
- لا يمكنك تفعيل هذه الخاصية عند الدردشات مع الشركات أو حسابات الشخصيات العامة.
تشفير محادثات قائمة
يمكنك تفعيل التشفير التام أيضا مع دردشات أنت فعليا تقوم بها، عن طريق اتباع الخطوات التالية:
- انقر فوق رمز المعلومات داخل الدردشة القائمة (ستظهر لك على شكل i في الجزء العلوي الأيسر للدردشة.
- اضغط على خيار الانتقال إلى "محادثة سرية".
- يمكنك أيضا اختيار وضع "المحادثات المختفية"، وهذا سيخفي المحادثة بالكامل، من سجل الدردشة لديك بعد إغلاق هذه الدردشة.
رسائل مختفية
يمكنك تخصيص وضع اختفاء الدردشة، بدءا من 5 ثوان حتى يوم كامل، ويمكنك تفعيلها عن طريق اتباع الخطوات التالية:
- انقر على اسم الشخص الذي تراسله عندما تكون في المحادثة المشفرة.
- سيتم نقلك إلى صفحة الإعدادات للمحادثات السرية.
- اضغط على الرسائل المختفية.
- اضغط على المهلة التي تريد أن تختفي الرسائل بعدها.