بالخطوات.. كيف تفعّل "التشفير التام" على "فيسبوك ماسنجر"

رسائل مختفية

يمكنك تخصيص وضع اختفاء الدردشة، بدءا من 5 ثوان حتى يوم كامل، ويمكنك تفعيلها عن طريق اتباع الخطوات التالية:

- انقر على اسم الشخص الذي تراسله عندما تكون في المحادثة المشفرة.

- سيتم نقلك إلى صفحة الإعدادات للمحادثات السرية.

- اضغط على الرسائل المختفية.

- اضغط على المهلة التي تريد أن تختفي الرسائل بعدها.