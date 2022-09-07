غرامة برازيلية ضد "أبل" بسبب قرارها بشأن "آيفون"

فرضت وزارة العدل البرازيلية غرامة على شركة "أبل" الأمريكية بأكثر من مليوني دولار أمريكي، بسبب قرارها الصادر بشأن هواتف "آيفون".
وأوضحت وزارة العدل البرازيلية أن قرار أبل ببيع هواتف آيفون من دون شواحن غير قانوني، وقررت حظر بيع أي هواتف لآيفون من دون شواحن داخل البرازيل.
وردت أبل على قرار الحظر والغرامة البرازيلية، بأنها ستستأنف على القرار، وستحاول تهدئة المخاوف البرازيلية بهذا الشأن.
وقالت أبل: "نحن على ثقة من أن عملاءنا على دراية بالخيارات المختلفة لشحن أجهزتهم وتوصيلها، وسنستأنف على هذا القرار بصورة عاجلة".
وتابعت بقولها "تم شحن أجهزة من دون شواحن، لتقليل عمليات التصنيع اللازمة لكل وحدة، للحفاظ على البيئة، خاصة أن القرار سيوفر حوالي 861000 طن من النحاس والزنك والقصدير، ما سيساعد على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون".
ووصفت وزارة العدل البرازيلية القرار الصادر من أبل بأنه "قرار تمييزي بصورة كبيرة" ضد مصلحة أصحاب هواتف آيفون الجديدة.