غرامة برازيلية ضد "أبل" بسبب قرارها بشأن "آيفون"

وتابعت بقولها "تم شحن أجهزة من دون شواحن، لتقليل عمليات التصنيع اللازمة لكل وحدة، للحفاظ على البيئة، خاصة أن القرار سيوفر حوالي 861000 طن من النحاس والزنك والقصدير، ما سيساعد على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون".