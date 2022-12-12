"هواوي" توقّع اتفاقية تبادل الاختراعات مع أكبر منافس لها في الصين

أعلنت شركة "هواوي" الصينية الرائدة توقيعها اتفاقية ترخيص مبادل لبراءات الاختراع مع أكبر منافس محلي لها، وهي شركة "أوبو"، الشركة الأم لشركة "وان بلس".
لم تكشف هواوي أو أوبو عن الشروط المالية للصفقة، لكن أفادت تقارير أن هواوي ستفرض على صانعي الهواتف الراغبين في استغلال براءات اختراعها 2.50 دولار أمريكي لكل جهاز لترخيص تقنياتها.
وقالت هواوي أيضاً إنها تتوقع تحقيق إيرادات إضافية تتراوح بين 1.2 و1.3 مليار دولار بين عامَي 2019 و2021 بسبب هذه الخطوة.
ومتوقع أن تحقق هواوي أرباحاً كبيرة، خاصة أن شركتي أوبو وفيفو يشحنان أكثر من 51 مليون هاتف ذكي في الربع الأخير لعام 2022 فقط.
وبموجب الاتفاق، ستحصل أوبو على عدد كبير من التقنيات المهمة الخاصة بهواوي أبرزها معيار "الجيل الخامس للاتصالات".