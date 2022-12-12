"هواوي" توقّع اتفاقية تبادل الاختراعات مع أكبر منافس لها في الصين

لم تكشف هواوي أو أوبو عن الشروط المالية للصفقة، لكن أفادت تقارير أن هواوي ستفرض على صانعي الهواتف الراغبين في استغلال براءات اختراعها 2.50 دولار أمريكي لكل جهاز لترخيص تقنياتها.