تقارير: "أبل" تواجه عقبات في تطوير أول جهاز لوحي "قابل للطي"

وتظهر التسريبات أن "آيباد" القابل للطي، سيكون عكس "آيفون" القابل للطي، حيث لن يكون له شاشة خارجية عند طيه، بل سيكون مشابه لحاسوب "ماك بوك" بهيكل من الألمونيوم من الجانبين، وعند فتحه يصبح بحجم الحاسوب المحمول بقياس 18 بوصة.