تقارير: "أبل" تواجه عقبات في تطوير أول جهاز لوحي "قابل للطي"

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "أبل" الأمريكية تواجه عقبات في تطوير أول جهاز لوحي "آيباد" خاص بها "قابل للطي.
وأوضحت التقارير أن جهاز "آيباد" قابل للطي المخطط له من "أبل" بشاشة 18 بوصة، والذي تعمل مع "سامسونج" على تطوير شاشته يواجه عقبات تطويرية، ما قد يؤخر الإطلاق المخطط له للجهاز.
وكانت تنوي "أبل" إطلاق الجهاز، المتوقع أن تبلغ تكلفته 3 آلاف دولار، في عام 2028، ولكن التحديات التطويرية الأخيرة قد تؤخره إلى 2029.
وأشارت المصادر إلى أن مهندسي "أبل" يواجهون تحديات متعلقة بوزن وميزات وتقنية الشاشة المستخدمة في الجهاز.
وتأمل أبل أن تقلل الشاشة التي يعملون عليها مع "سامسونج" من التجعد الذي يُلاحظ في الشاشات القابلة للطي، وهو نفس النهج الذي تنوي الشركة اتباعه في هاتف "آيفون" القابل للطي المرتقب أيضا.
وتظهر التسريبات أن "آيباد" القابل للطي، سيكون عكس "آيفون" القابل للطي، حيث لن يكون له شاشة خارجية عند طيه، بل سيكون مشابه لحاسوب "ماك بوك" بهيكل من الألمونيوم من الجانبين، وعند فتحه يصبح بحجم الحاسوب المحمول بقياس 18 بوصة.