"أبل" تعلن رسميًا عن موعد طرح نظام تشغيل "آيفون" الجديد

ولفتت "أبل" أنه في اليوم الأول من المؤتمر ستكشف عن الإصدارات الجديدة لأنظمة تشغيل "آي أو إس" و"آيباد أو إس" و"ماك أو إس" و"ووتش أو إس" و"تي في أو إس".