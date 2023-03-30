"أبل" تعلن رسميًا عن موعد طرح نظام تشغيل "آيفون" الجديد

كشفت شركة "أبل" الأمريكية رسميًا. عن موعد طرحها نظام تشغيل هواتف "آيفون" الجديد "آي أو إس 17".
وأوضحت أبل أن إطلاق "آي أو إس 17" سيكون خلال مؤتمرها للمطورين والمبرمجين، في الفترة من 5 يونيو المقبل إلى 9 يونيو، بحسب بيان على موقعها الرسمي.
ولفتت "أبل" أنه في اليوم الأول من المؤتمر ستكشف عن الإصدارات الجديدة لأنظمة تشغيل "آي أو إس" و"آيباد أو إس" و"ماك أو إس" و"ووتش أو إس" و"تي في أو إس".
وقالت سوزان بريسكوت، نائبة رئيس علاقات المطورين في أبل: "سيكون مؤتمر المطورين والمبرمجين لعام 2023، هو الأكبر والأكثر إثارة لدينا حتى الآن، ولا نطيق الانتظار لرؤية العديد منكم عبر الإنترنت وشخصيًا في هذا الحدث الخاص جدًا".