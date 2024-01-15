"ثورة في عالم الهواتف الذكية".. أخطر تسريب بشأن هواتف "غالاكسي" التي تطرح في 17 يناير الجاري

ويمنح الإطلاق المبكر لسلسلة أجهزة "غالاكسي إس 24" من خلال فعالية أطلقت عليها الشركة اسم "سامسونج إنباكد" (Samsung Unpacked)، الشركة شهرًا إضافيًّا من المبيعات التي يمكن احتسابها خلال النصف الأول من العام.