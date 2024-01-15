"ثورة في عالم الهواتف الذكية".. أخطر تسريب بشأن هواتف "غالاكسي" التي تطرح في 17 يناير الجاري

ينتظر عشاق التكنولوجيا إطلاق شركة سامسونج الكورية الجنوبية لسلسلة هواتفها الذكية الجديدة "غالاكسي إس"، في حفلها السنوي الذي يقام الأربعاء، بالولايات المتحدة.
وقال موقع "فوربس": إن هاتف سامسونج الرئيسي "غالاكسي إس 24 ألترا" الذي ستكشف عنه الشركة، "سيشكل ثورة هائلة في الهواتف الذكية".
وبرر الموقع الأمريكي ذلك بأسباب تتعلق بتعزيز استخدام هاتف "غالاكسي إس 24 ألترا" للذكاء الاصطناعي بالعديد من الميزات، بالإضافة إلى تقديم موعد طرح الجهاز بهدف جذب أكبر قدر ممكن من اهتمام وسائل الإعلام.
وبالإضافة إلى "غالاكسي إس 24 ألترا"، فإنه يتوقع أيضًا طرح جهازين آخرين هما "غالاكسي إس 24" وغالاكسي إس24 بلس".
ويمنح الإطلاق المبكر لسلسلة أجهزة "غالاكسي إس 24" من خلال فعالية أطلقت عليها الشركة اسم "سامسونج إنباكد" (Samsung Unpacked)، الشركة شهرًا إضافيًّا من المبيعات التي يمكن احتسابها خلال النصف الأول من العام.
وبحسب التسريبات؛ فإن سامسونج ستعزز قدرات كاميرا هاتفها بتقنية الذكاء الاصطناعي.
وسيتم تعزيز التقاط الصور وتسجيل مقاطع الفيديو بواسطة الذكاء الاصطناعي؛ في حين ستعتمد أدوات التعديل الجديدة على التقنية ذاتها للمساعدة في تحرير الصور والفيديوهات.
كذلك، ذكر الموقع أن المساعد الافتراضي الصوتي "بيكسبي" من سامسونج، سيكتسب ميزات الذكاء الاصطناعي بشكل بارز لتفاعلات أكثر سلاسة وطبيعية مع المستخدمين.
ومن غير المرجح أن يتضمن حدث "سامسونج إنباكد" الأول من سامسونج لعام 2024، الكشف عن أي أجهزة أخرى خلاف الهواتف.