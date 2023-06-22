شاهد.. كيف سخرت "جوجل" من هاتف "آيفون 14 برو"

كما يظهر في مشهد آخر، هاتف آيفون، وهو يخشى من التعرض لشبكات "واي فاي" العامة لأنه لا يقوي على تقنية "في بي إن" مثل هواتف "بيكسل"، وهو ما يجعله عرضة لهجوم القراصنة من كل مكان بعكس هواتف "بيكسل".