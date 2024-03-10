تسريبات تكشف عن المخططات السرية لهاتف "آيفون 16 برو".. هذه تفاصيله
كشفت مصادر من داخل شركة "أبل" الأمريكية، عن المخططات السرية الخاصة بهاتف "آيفون 16 برو"، التي تظهر تعديلات عديدة في التصميم والأبعاد الخاصة بالهاتف المرتقب.
وتظهر الصور المسرّبة للمخططات، التي نشرها موقع "91 موبايلز" التقني المتخصّص، أن هاتف "آيفون 16 برو" سيحتوي على شاشة أكبر نسبياً، وزر سيُطلق عليه "زر الالتقاط" أسفل زر الطاقة على الجانب الأيمن من الإطار.
ويحاكي الزر نفسه أزرار الغالق الناعمة الموجودة في الكاميرات، وسيؤدي الضغط الخفيف إلى تركيز الكاميرا، بينما سيؤدي الضغط الكامل إلى التقاط الصورة.
وكانت هواتف "سوني" تمتلك زراً مشابهاً في السابق.
إضافة إلى ذلك، يشير التسريب إلى أبعاد جديدة – 149.6 × 71.4 × 8.4 ملم، مما يعني أن 16 Pro سيكون أطول قليلاً وأعرض قليلاً أيضاً.
ويؤكّد هذا تقرير سابق مفاده أن "آيفون 16 برو"، سيتم إطلاقه بشاشة مقاس 6.3 بوصة، مقارنة بلوحة العام الماضي مقاس 6.1 بوصة.. أيضاً، تُظهر المخططات بعض الحواف النحيفة.
ومن المتوقع أن يتم إطلاق هواتف "آيفون 16" سبتمبر المقبل.