تسريبات تكشف عن المخططات السرية لهاتف "آيفون 16 برو".. هذه تفاصيله

وتظهر الصور المسرّبة للمخططات، التي نشرها موقع "91 موبايلز" التقني المتخصّص، أن هاتف "آيفون 16 برو" سيحتوي على شاشة أكبر نسبياً، وزر سيُطلق عليه "زر الالتقاط" أسفل زر الطاقة على الجانب الأيمن من الإطار.